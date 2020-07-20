شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع، حيث اغلق عند مستوى 107 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 113 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 95 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 105.0 بينما مستوى المقاومة هو 108.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط