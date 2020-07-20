شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق امس الأحد عند مستوى 50٫10 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يشير الى ان السهم قد يواصل الانخفاض الحالي في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 47 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.9 بينما مستوى المقاومة هو 50.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط