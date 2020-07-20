شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 24٫80 فلس امس الاحد، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 26٫40 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 22 فلس كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.6 بينما مستوى المقاومة هو 25.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط