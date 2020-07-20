شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار (ABYAAR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫80 فلس امس الاحد، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 7٫25 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 5 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6.6 بينما مستوى المقاومة هو 7.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط