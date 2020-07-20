شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 2٫90 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين في الأجل القصير، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 3٫05 ريال كمستوى أول ثم 3٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.82 وبين مستوى المقاومة هو 3.0 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد