تحسن حركة الطيران في دبي مع استئناف الرحلات المنتظمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

اتجهت حركة الطيران في دبي نحو التحسن التدريجي مع استئناف رحلات الركاب وتشغيل الناقلات الوطنية وبعض الناقلات الدولية رحلاتها بين دبي ووجهاتها في العالم، مما انعكس إيجابياً على أعداد مستخدمي المطار خصوصاً في شهر يونيو.

مع الإغلاق المؤقت للعديد من دول العالم، والذي أدى إلى ضعف حركة السفر دولياً، تراجع عدد المسافرين في دبي والعالم خلال 2020 بشكل كبير، مقارنة مع أعداد المسافرين خلال عام 2019.

وفي ظل العودة التدريجية لقطاع الطيران، ارتفع عدد المسافرين في دبي (مطاري دبي وآل مكتوم) على أساس شهري، بنحو 145% تقريباً خلال يونيو 2020 إلى 103,489 مسافراً، مقارنة مع 42,210 مسافرين في شهر مايو 2020، وذلك مع استمرار تعليق رحلات الركاب في العديد من دول العالم، في إطار جهود مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد الذي دفع بالعالم نحو الإغلاق المؤقت.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين في دبي خلال شهر يوليو 2020 بنسبة أكبر، مع عودة 16 ناقلة محلية ودولية لتشغيل رحلاتها في المطار والسماح باستقبال السياح الدوليين اعتباراً من 7 يوليو، إضافة إلى عودة المقيمين.

ووصل إجمالي عدد المسافرين في مطاري دبي وآل مكتوم، الدوليين، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 18.44 مليون مسافر، حيث تأثر العدد الإجمالي للمسافرين في الربع الثاني من العام بسبب تعليق رحلات الركاب.

وكان تنفيذ التعليق المؤقت للرحلات في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين قد بدأ في 24 مارس كجزء من مجموعة شاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات على مستوى مطارات الدولة ككل، لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19».

واستأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها بشكل تدريجي إلى عدد من الوجهات في العالم، اعتباراً من 21 مايو 2020، ثم عززت رحلاتها خلال شهري يونيو ويوليو، وسيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات في أغسطس/آب 2020 إلى 62 وجهة.

وأعلنت «فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها في شهر يوليو/تموز الجاري، إلى نحو 24 وجهة في المنطقة والعالم، تزامناً مع عودة السياح الدوليين إلى الإمارة من 7 يوليو. ومن المتوقع أن تتحسن حركة المسافرين خلال الفترة المقبلة بشكل أفضل.

واستأنفت نحو 16 شركة طيران أجنبية، رحلاتها إلى مطار دبي، ومنها «الخطوط الجوية البريطانية»، وخطوط بلو إير، وإير فرانس، وسيبو باسيفيك، ومصر للطيران، والخطوط الجوية الإثيوبية، وطيران الخليج، و«كيه إل إم»، ولوفتهانزا، وماهان إير، وطيران الشرق الأوسط، والخطوط الجوية الباكستانية، والخطوط الجوية الفلبينية، والملكية الأردنية.

وبلغ إجمالي حركة الطيران في مطاري دبي وآل مكتوم خلال النصف الأول، نحو 114076 حركة طيران، منها 99430 حركة طيران في مطار دبي و14646 حركة طيران في مطار آل مكتوم.

وارتفعت حركة الطيران في دبي بنسبة 30% خلال يونيو، إلى نحو 9461 حركة، مقارنة مع 7286 حركة في مايو.