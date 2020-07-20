قمة صندوق التعافي الأوروبي.. ابتزاز وتناقض وخلافات متصاعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بذل قادة الاتحاد الأوروبي جهوداً مضنية لليوم الثالث، أمس الأحد، بحثاً عن اتفاق على صفقة تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت، إن الخلاف المتصاعد بخصوص مستوى الإنفاق قد يتعذر التغلب عليه.

وتريد ألمانيا وفرنسا برنامجاً للتعافي الاقتصادي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.06 تريليون دولار) لإنقاذ اقتصادات المنطقة من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

ويثور الخلاف على حجم صندوق التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض؛ إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراء بقيادة هولندا، لتقييد ذلك.

وتواجه أوروبا مصاعب في الاتفاق على تخفيضات في ميزانية الاتحاد للدول الأغنى، فضلاً عن الخلاف على آلية جديدة مقترحة قد تجمد تمويل الاتحاد الأوروبي للدول التي تنتهك المبادئ الديمقراطية. ودعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تعافت بلاده أخيراً من أزمة دين لازمتها عشرة أعوام لوحدة الصف، وقال: «أتمنى مخلصاً أن نتمكن من كسر الجمود».

وقالت ميركل: «ثمة قدر كبير من النوايا الحسنة، لكن العديد من المواقف أيضاً. سأبذل قصارى جهدي لكن من الممكن ألا تتحقق نتيجة».

وكثرت التكهنات بين دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأن المحادثات ستستمر حتى يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه مستعد للبقاء في بروكسل طوال الأسبوع، لكن الاحتمال الأرجح هو عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من يوليوفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي ساعة متأخرة من مساء السبت، غادرت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرحلة الأخيرة من المحادثات غير الرسمية ، رافضين قبول مستوى أقل من 400 مليار يورو للمنح المقدمة للاقتصادات المعتلة.

واتهم رئيس وزراء إيطاليا جيسيبي كونتي، هولندا وحلفاءها السويد والنمسا والدنمارك وفنلندا «بالابتزاز». واقترحت استوكهولم خفض المنح إلى 155 مليار يورو.

ويخشى الأوروبيون أن تنتهي المفاوضات بالفشل. والإجماع الضروري من الدول الأعضاء ال27 يجعل التوصل إلى تسوية، مهمة شاقة.

والتقت ميركل وماكرون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، رئيس القمة صباح الأحد، لتحديد ما يجب القيام به بعد 48 ساعة من المناقشات التي وصلت إلى طريق مسدود مع رفض هولندا وحليفاتها «الدول المقتصدة» (الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) هذا المشروع. ووفق مصدر دبلوماسي، يتعين على ميركل وماكرون أن يقررا «على هذا الأساس ما إذا كان سيتم استئناف» القمة التي كان من المفترض أن تستأنف عند الظهر، لكن تم إرجاؤها.

وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد «كوفيد -19» بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به ماكرون وميركل.

وتتألف هذه الخطة في صيغتها الأولى من 250 مليون يورو من القروض، ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها.

ومن الخيارات المطروحة تعديل التوزيع بين القروض والمنح عن طريق زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) بدون خفض المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية.