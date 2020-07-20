دبي سباقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أمن المطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: سومية سعد

أكد العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، أن مطار دبي الدولي يطبق أفضل معايير الأمن والسلامة في العالم وتوجد غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات في مجال المراقبة الأمنية، لتحقيق السبق في الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لتعكس مدى حرص الإدارات العامة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، كما تعمل الفرق المدربة جيداً على مدار الساعة لتقديم أعلى مستويات الدعم والرعاية، في حين تتم مراقبة جميع المسافرين الدوليين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى الدولة.. إلى نص الحوار:

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ما التدابير الجديدة التي يتم تبنيها لضمان أمن المسافرين؟

مطار دبي هو الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين، ويطبق أفضل معايير الأمن والسلامة في العالم وتوجد به غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات في مجال المراقبة الأمنية، تعكس مدى حرص الإدارات العامة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، التي بدورها تحقق أهداف حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في مجال الأمن، وتشكل إضافة وحلقة أمنية قوية وأساسية، كما تعمل فرقنا المدربة جيداً على مدار الساعة لتقديم أعلى مستويات الدعم والرعاية، في حين تتم مراقبة جميع المسافرين الدوليين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى الدولة، في مختلف دول العالم، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لتكون أكثر جاهزية واستعداداً لاستقبال عودة النشاط والحركة، وتسير رحلاتها إلى وجهاتها وفق خطط مدروسة مع شركات الطيران الأخرى، كما كان عليه الحال قبل الجائحة وأفضل.

ماذا عن أجهزة كشف المصابين بالفيروس في المطار، وهل تشمل ركاب الترانزيت؟

نعم.. لدينا أجهزة مراقبة وبوابات حرارية لكشف المصابين بالفيروس أثناء عبورهم سواء في المطار أو منطقة الترانزيت، وتسعى الإدارة إلى تحديد الإجراءات التي يتوجب التقيد بها لتوحيد الجهود واحتواء مثل تلك الحالات وكيفية التعامل معها في ظل الأوضاع الراهنة واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.

ما بعد كورونا.. ما الإجراءات الاحترازية التي ستعملون عليها؟

شرطة دبي باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية، تعمل ضمن استراتيجية الدولة في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، وتمتلك الإدارة خطط العودة إلى سابق جاهزيتها وقدراتها لتقديم خدماتها على أكمل وجه، والإدارة العامة لأمن المطارات تعمل وفق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي ومواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي لوضع الخطط التنفيذية المتعلقة ببدء العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال بعد التوقف وإدارة المخاطر ومنع انتشار الوباء. ونجحت الإدارة في تحقيق التباعد الجسدي، وذلك من خلال تخصيص بوابات متباعدة لدخول المسافرين إلى المباني دون السماح للمودعين أو الأقارب بالدخول، وتوسيع المسافات بين أجهزة التفتيش بحيث لا تسمح بوجود أكثر من مسافر في مسافة تقل عن المترين، مع ضمان الالتزام بالمسافات الآمنة عبر الملصقات التي وضعت على الأرض، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء بتعميم ونشر الإرشادات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.



ما توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد مطار دبي تزايداً في أعداد الرحلات والمسافرين، مع الحرص على إبقاء وتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على أمن وصحة وسلامة مستخدمي المطارات، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين وسلامة الطيران المدني ونحن ملتزمون أمام بروتوكول منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الخاص بالمعايير والقواعد القياسية والسياسات الرامية للحفاظ على أمن وسلامة قطاع الطيران المدني، والإرشادات الجديدة التي تم تعميمها مؤخراً للتعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد من أجل إعادة التواصل بين مختلف دول العالم، وإنعاش منظومة النقل الجوي على الصعيد العالمي، ما يعني أننا نعمل في إطار عدة سياسات مختلفة مثل استراتيجية الدولة، تعليمات وأوامر المؤسسة، خطط الشركاء التشغيلية، استراتيجية الجهات المسؤولة عن قطاع الطيران المحلية والدولية، والجهات جميعها تشترك في نهاية الأمر لتحقيق هدف واحد هو التعافي من تداعيات فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمسافرين.

ما أهم الإجراءات الأمنية في مختلف نقاط التفتيش عند بوابات المسافرين؟

الإدارة سبّاقة في الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته كما أنها حريصة على العمل مع شركائها على تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد كافة الجهود في مواجهة تأثيرات جائحة كورونا سواء على المسافرين (مغادرين، عابرين، قادمين) أو المتعاملين والموظفين وتقديم أفضل الخدمات المتميزة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم على مستوى قطاع الطيران المدني في العالم، حيث تحرص على توافر كافة التدابير الاحترازية والوقائية وتوفير المستلزمات الصحية الخاصة لهم، مثل أدوات التعقيم وواقي الوجه والقفازات والكمامات والحواجز الزجاجية أثناء خدمة المتعاملين، والالتزام بالتباعد الآمن، وغيرها من التدابير والإرشادات التوعوية للموظفين عبر التعاميم والتوجيهات المباشرة والملصقات والرسائل النصية، وذلك كله من أجل تعزيز الشعور لدى المسافرين بالراحة والاطمئنان.

ما أهم الدورات التدريبية المتقدمة لرفع كفاءة ومعارف العاملين في مجال تقديم الخدمة والتعامل مع الحالات الطارئة؟

جميع موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات مؤهلون للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، وذلك من خلال الدورات المتخصصة التي يعقدها مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة، والدورات الأمنية التي يكتسب فيها الموظف كيفية التعامل الأمني مع شتى الظروف، وهناك أيضاً الدورات الخاصة بإدارة الأزمات، ودورات التعامل مع الجمهور، ودورات الإسعاف الأولي، ودورات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل التوعوية والإرشادية عن كيفية تعامل رجال الأمن خلال إجراءات التفتيش، والتي عقدها المركز خلال هذه الفترة، كما أن المركز استمر ولا زال يعقد دوراته الواردة ضمن خطته السنوية في مختلف المجالات (عن بعد) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وموقع المركز الإلكتروني عبر الإنترنت، لتأكيد الاستغلال المثل لهذه الأزمة.

ما أهم دور يقوم به أفراد الشرطة في أمن المطار؟

شرطة دبي تتميز بأدائها وتميزها وسعيها دوماً إلى تطوير خدمات متميزة ومستقبلية، وتوفير بيئة آمنة تهدف إلى بناء مجتمع آمن وسعيد يعزز ثقة عملائنا، وأن نكون النموذج المثالي للمسافرين، من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات التوعوية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس، لتعزيز الشعور بالأمن والسلامة والطمأنينة لديهم أثناء تواجدهم بمطارات دبي.