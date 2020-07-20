«دبي للخدمات المالية» تحقق مع «الإمارات ريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

بدأت سلطة دبي للخدمات المالية تحقيقاتها مع شركة صناديق العقارات المدرجة في بورصة «ناسداك- دبي» الإمارات ريت، يوم 24 مايو حول عدد من القضايا العالقة.

وذكرت «إكويتاتيفا»، مدير صندوق الإمارات ريت الاستثماري، في بيان، على موقع بورصة ناسداك- دبي، أمس الأحد، أن السلطة تحقق في أمور ذات صلة بإدارة «الإمارات ريت» وهي المتعلقة ببند في قانون السلطة الاستثمار متعلق بالقيمة، والبند رقم 4.2.6 حول المعلومات والمصالح، الذي ينص على وجوب قيام الشركة بتوفير معلومات للعملاء والمستثمرين، وعدم تضليلهم، والبند رقم 4.2.11 من قوانين السلطة والخاص بحوكمة الشركات.

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وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان، أرسلت نسخة منه ل«الخليج» إنها، وتماشياً مع الإعلان الصادر، أمس الأحد، عن «الإمارات ريت»، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أنها بدأت التحقيق في شركة إكويتاتيفا دبي ليمتد، في ما يتعلق بدورها كمدير صندوق استثماري في شركة الإمارات ريت. وقد قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإخطار «إكويتاتيفا» يوم 14 يوليو/ تموز بأمر التحقيق الذي بدأ في 24 مايو/ أيار 2020.

وقالت السلطة في بيانها: «تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بحماية مصالح جميع المستثمرين في الخدمات المالية. وكما هو الحال مع جميع التحقيقات التي تجريها سلطة دبي للخدمات المالية، وتماشياً مع أهدافها التنظيمية ستتخذ السلطة الإجراءات المناسبة لمحاسبة المسؤولين، سواء المباشرين، أو غير المباشرين، في حال وجود دليل على سوء السلوك، أو سوء التصرف».

من جهتها ذكرت «الإمارات ريت» في بيان، أمس الأحد، على بورصة ناسداك دبي، أن مجلس إدارتها يدرس جميع الخيارات المطروحة أمامه، ومن ضمنها إلغاء الإدراج في البورصة، وقالت الشركة إنها قررت مع شركة «إكويتاتيفا» إجراء مراجعة شاملة لخياراتها الاستراتيجية، ولفتت إلى أن قراراتها تخضع للمشاورات مع جميع الأطراف ذات الصلة، ولموافقات الجهات المنظمة، وأضافت أنه من المرجح أن تعود للعمل كصندوق خاص للاستثمار العقاري، على الأقل بصورة مؤقتة، فهذا هو الأفضل لمصلحة الصندوق والمستثمرين فيه.