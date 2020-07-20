«أوتو برو» توسّع حضورها بمركز جديد في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «أوتو برو» عن افتتاح مركز خدمة جديد في منطقة القدرة بدبي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز حضورها في مختلف أنحاء الإمارات، إضافةً إلى خطط لافتتاح أربعة مراكز خدمة إضافية في أنحاء الدولة بحلول نهاية العام الجاري.

ويضم مركز «أوتو برو» الجديد في دبي ثلاث حارات تقدّم خدمات مختلفة مثل تبديل الإطارات وتغيير الزيت والخدمات الميكانيكية الأخرى، ويهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في المجمعات السكنية على طريق القدرة.

وانطلاقاً من التوجيهات الحكومية لتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي، وبهدف مواصلة تلبية احتياجات العملاء خلال أزمة «كوفيد-19»، أضافت «أوتو برو» مركبتين جديدتين إلى أسطولها العامل في دبي لتوفير الخدمة عند الطلب، وتخطط أيضاً لتوسيعه حتى 8 مركبات تغطي الشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه توفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، وضعنا خططاً توسعية تتيح لنا مواصلة تلبية احتياجات عملائنا المتعلقة بخدمة السيارات في جميع أنحاء الإمارات.