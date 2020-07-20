شكرا لقرائتكم خبر عن تـذبـذب أداء الأسـهم القيـاديـة علـى وقـع سـيولة هـزيلـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية تداولات الأسبوع على تباين مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.42% بدعم من قطاع البنوك، الذي بدوره ضغط على سوق أبوظبي وتراجع بمؤشره العام 0.44%، مع ملاحظة المسار الأفقي للأسواق بفعل شح السيولة بأقل من 200 مليون درهم.

ونشط أداء بعض الأسهم مثل «أرابتك» بصعود 12.69% بعد تصدره لتداولات سوق دبي، فيما صعد «الإمارات دبي الوطني» 2.92% و«دبي الإسلامي» 0.51%.

وفي وسوق أبوظبي ارتفعت أسهم «الدار» 0.58% و«العالمية القابضة» 0.65% و«اتصالات» 0.24%.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 171.7 مليون درهم منها 127.7 مليون في دبي، و44 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة 185.4 مليون سهم، توزعت بواقع 160.4 مليون سهم في دبي، و25 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.42% إلى 2061.43 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات. وصعد قطاع البنوك 1.25% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.92% و«دبي الإسلامي» 0.51%.

وانخفض قطاع العقار 0.1% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار مولز» 0.7% و«الاتحاد العقارية» 1.06% فيما ارتفع كل من «أرابتك» 12.69% و«داماك» 2.06%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.2% بنزول «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 2.53% مع استقرار «شعاع كابيتال» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.44% عند 4255.78 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والتأمين والصناعة والسلع.

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وهبط قطاع البنوك 1.17% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.47% و«أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.55% مع ارتفاع «الدار» 0.58% فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير. وزاد قطاع الاتصالات 0.24% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 0.69% بارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.96% رغم نزول «دانة غاز» 0.15% واستقرار «طاقة».

توجه السيولة

وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.861 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة قدرها 16.6 مليون درهم ليغلق عند 0.539 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 13.12 مليون درهم وأغلق عند 2.62 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 10.3 ملايين درهم فقط مغلقاً عند 10.72 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 5.8 ملايين درهم وأقفل عند 1.72 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 4.85 ملايين درهم، ليغلق عند 4.98 درهم.

وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.69% ليغلق عند 0.861 درهم، وعلى العكس، جاء الانخفاض الأكثر «دبي التجاري» بنزوله بالحد الأقصى 5% إلى 3.61 درهم.

وفي سوق أبوظبي جاء «الواحة كابيتال» في مقدمة الارتفاعات بنسبة 8.72% إلى 0.81 درهم، وفي المقابل سجل «أبوظبي لبناء السفن» التراجع الأكثر بنسبة 4.78% إلى 2.19 درهم.

الجنسيات

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ مليوني درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و300 ألف درهم محصلة شراء العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «سيراميك رأس الخيمة»، و«إعمار للتطوير»، و«سوق دبي المالي»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«تبريد» و«إعمار العقارية».

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ مليوني درهم محصلة بيع، منها 1.95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 12.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.83 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و1.44 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 12.3 مليون درهم محصلة بيع .