الأحبابي: مواصلة تشكيل الأنشطة الفضائية محركات للابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن الشراكات الدولية ضرورية لرحلة الوكالة، باعتبار أنها الأولى في المنطقة؛ لذا يتخذ التعاون أهمية قصوى. وبدون التعاون سيتم إعاقة تطوير المعرفة ونقلها. من هنا فإن لدى وكالة الفضاء الإماراتية حالياً أكثر من 30 اتفاقية، ما يعزز التزامنا تجاه مجتمع الفضاء الدولي.

تُسهم الإمارات بشكل كبير في تحديد مستقبل قطاع الفضاء، من خلال عضويتها في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. نحن نعمل على مشاريع مشتركة، ونلتزم بقواعد عمل مجتمع الفضاء الأوسع نطاقاً لوضع التوصيات الخاصة بمواصلة تشكيل الأنشطة الفضائية كمحركات للابتكار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والدبلوماسية من أجل مستقبل مستدام.

Advertisements

وما مبادرة مسبار الأمل لاستكشاف الغلاف الغازي للمريخ، الممولة من وكالة الفضاء الإماراتية، إلا مبادرة استراتيجية تعمل على تطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة في الإمارات.

وعلى الصعيد الإقليمي، تشارك وكالة الإمارات للفضاء في إنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وهي مبادرة تقودها الإمارات، وتضم 14 دولة عربية. هذه خطوة مهمة نحو إطلاق العنان لإمكانيات المنطقة في هذا المجال.

وقد اعتاد المستثمرون المؤسساتيون عموماً على فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم الخاصة والدخل الثابت والعقارات. ومع ذلك، أصبح رأس المال الاستثماري فئة أصول ذات فائدة. تهدف وكالة الفضاء الإماراتية إلى شرح مزايا الاستثمار في صناعة الفضاء المحلية للشركات والمجتمع ككل. والشهية كبيرة، نحتاج فقط لتوجيهها بشكل صحيح.