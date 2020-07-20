27 مليار دولار مبيعات التجارة الرقمية في الإمارات 2022



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قال ماورو رومانو، الرئيس التنفيذي لعرب كليكس إن تأثيرات جائحة كورونا خلال هذا العام انعكست بالإيجاب على أداء قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل حالة الإغلاق التي عاشتها العديد من مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بشكل كبير عبر المنصات الرقمية المختلفة، في الوقت الذي يعد فيه هذا القطاع واحداً من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، آخذين بعين الاعتبار أن المنطقة دول الخليج العربي معروفة أيضاً بأنها واحدة من وجهات التسوق الرائدة في العالم. وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في دول المنطقة نمواً بلغت نسبته 300٪ منذ مطلع شهر مارس أو منذ بدء جائحة الفيروس التاجي في ظل توجه واعتماد شرائح واسعة من الجمهور إلى استخدام المنصات الرقمية في تلبية احتياجاتها ومستلزماتها الرئيسية.

ووفقاً لتقرير نشرته فيزا، تم تقييم حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 48.6 مليار دولار في عام 2022 مقارنة ب 26.9 مليار دولار في عام 2018. ويذكر التقرير أيضاً إن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات لوحدها بلغت نحو 16 مليار دولار في 2019، وبواقع 7.7 مليار دولار في السعودية.

وفي تقرير آخر نشرته Statista.com، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث استخدام الإنترنت وبنسبة 93.9٪ من إجمالي عدد سكان الدولة. كما توقع التقرير أن تبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات نحو 27 مليار دولار في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة ستنمو بمعدل 23٪ سنوياً بين 2018 و2022. وفي تقرير حول سلوك التسوق عبر الإنترنت بينت الإحصاءات أن 60٪ من النساء يقمن بعمليات شراء ذات صلة بالموضة عبر الإنترنت، في حين يبلغ متوسط ​​الإنفاق على العلامات التجارية للأزياء الراقية في الإمارات نحو 800 درهم ، بينما بلغ متوسط ​​الإنفاق على المنتجات المتعلقة بالعناية في الجمال 400 درهم لكل عملية شراء.

إن صناعة التجارة الإلكترونية موجودة لتبقى وستقود مستقبل مبيعات قطاعات التجزئة، حتى ما بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث تستحوذ التجارة الإلكترونية في الإمارات حالياً على 30٪ من إجمالي مبيعات التجزئة. وهذه النسبة مرشحة للارتفاع على مدى السنوات القليلة المقبلة في ظل توجهات العلامات التجارية الهادفة إلى تخفيض تكلفة العمالة والتخزين والإيجار ودوران المخزون، ما سينعكس على تعزيز دور التجارة الإلكترونية في الإمارات وزيادة حصتها في السوق إلى نحو 70٪ من إجمالي مبيعات التجزئة، وفقاً لتقرير صادر عن فيزا.