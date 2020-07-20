شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: القيود تقتل الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن تدابير العزل العام التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» تقتل كما أنها «تخنق» اقتصاد البلاد. وأضاف «بدون الرواتب والوظائف سيموت الناس» مشيراً إلى القيود التي فرضتها بعض الولايات والبلدات. وقال إن «العزل العام يقتل» مضيفاً أن بعض الساسة خنقوا الاقتصاد بفرض تطبيق حظر التجول. ويأتي بيان بولسونارو مع توقع أن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 6.4% هذا العام. (رويترز)

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