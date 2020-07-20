شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تستانف رحلاتها إلـى 10 مـدن إقليمـية جديـدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران عن تسيير رحلاتها إلى 10 مدن في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال شهري يوليو وأغسطس. وتتضمن هذه المدن: البحرين، الكويت، الرياض، الرباط، القاهرة، بيروت، عمان، مسقط، الدار البيضاء، سيشل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الاتحاد» تستانف رحلاتها إلـى 10 مـدن إقليمـية جديـدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.