شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيراني يهوي أمام الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الريال الإيراني إلى مستوى جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية، وبلغ انخفاض قيمته نحو النصف تقريباً في عام 2020 مع تعرض الاقتصاد لضغوط من جائحة فيروس كورونا وفرض عقوبات أمريكية. وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار عُرض للبيع بسعر يصل إلى 255300 ريال مقابل 242500 ريال يوم الجمعة. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد أن الدولار سجل 252300 ريال. (رويترز)

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