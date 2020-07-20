شكرا لقرائتكم خبر عن البحرى يكسب.. قصة 3 شركات أنقذت القابضة للنقل من السقوط مع قطاع النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركات النقل البحرى الثلاثة فى انتشال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من السقوط مع شركات النقل البرى الثلاثة وبعض الشركات التجارية التى تحقق أرباحا ضئيلة للغاية تكاد لا تذكر، مقارنة بما تملكه من إمكانيات هائلة .

ومن خلال الإحصاءات الرسمية لشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، ولا سيما الميزانيات المعتمدة للشركات العام المالى 2018-2019 فإن 3 شركات هى الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، نجحت فى انتشال الشركة القابضة من السقوط المدوى، ولاسيما أن شركات النقل البرى متراجعة العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، ومحققة أرباح ضئيلة العام المالى 2018-2019 .

وقادت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الشركة القابضة للانتعاش حيث حققت شركة الإسكندرية إيرادات بلغت 2.9 مليار جنيه منها 1.8 مليار جنيه صافى ربح فيما بلغت المصروفات 243.9 مليون جنيه.

وحققت شركة دمياط إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه.، وحققت ربحا بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مصروفاتها 124.4 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019 .

كما حققت الشركة الثالثة وهى شركة بورسعيد لتداول الحاويات إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه، وحققت ربحا بلغ 910.8 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 89.4 مليون جنيه.

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وعلى النقيض حققت شركات النقل البرى نتائج مخيبة للآمال نتيجة سوء الإدارة على مدار سنوات طيولة، بالرغم مما تملكه من إمكانيات هائلة وهو ما كان دافعا مباشرا لهيكلة الشركات ودمجها فى كيان واحد الفترة المقبلة مع فتح المجال لشراكة مع القطاع الخاص .

حيث حققت شركة شرق الدلتا إيرادات بلغت 303.9 مليون جنيه، خلال العام المالى وحققت ربحا بلغ فقط 4.1 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 60.5 مليون جنيه.

أما شركة غرب ووسط الدلتا حققت إيرادات بلغت 281.7 مليون جنيه، وحققت ربحا بلغ 3,2 مليون جنيه، وبلغت المصروفات 84.3 مليون جنيه.

وبالنسبة للشركة الثالثة وهى الصعيد للنقل والسياحة حققت إيرادات بلغت 368.6 مليون جنيه، وبلغت مصروفاتها 97.4 مليون جنيه، فيما ربحت 9.8 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.