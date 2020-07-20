شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة وعلى مدار 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة المالية اليوم الاثنين بدء صرف مرتبات العاملين فى الدولة، حيث أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020 بحيث تبدأ من 20 يوليو؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، فى بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف مُحددة لمرتبات شهر يوليو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتى الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

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أشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

أوضح أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

ناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.