شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 19-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه.



إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لحليج الأقطان، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم. إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لحليج الأقطان، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، القناة للتوكيلات الملاحية، دلتا للإنشاء والتعمير، رواد السياحة-رواد، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه. البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 315.8 مليون ورقة مالية بقيمة 733.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.03%، والعرب على 5.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 12028 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1409 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 695 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. تعاملات الداخليينسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة خلال جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16 يوليو، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1570 سهم، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 70152 سهم، 830 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة خلال جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16 يوليو، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1570 سهم، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 70152 سهم، 830 سهم، على التوالي.

واشترى أيضاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركتي البنك المصري الخليجي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 16935 سهم، 64 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 651 ألف سهم.





شركة رايةأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها عرض من البنك الأهلي المصري، لشراء حصة أقلية في شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة للشركة، مضيفة أن البنك الأهلي سوف يقوم بمباشرة الفحوصات النافية للجهالة سوف يتم تحديد قيمة الاستثمار ونسبة المساهمة عقب الانتهاء من المفاوضات والفحوصات النافية للجهالة، وسوف يقوم بالإفصاح بأي تفاصيل فور توافرها.