شكرا لقرائتكم خبر الجدعان: مبادرة تعليق خدمة الديون تنتهي في ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت دول مجموعة العشرين قرارا بتمديد التعليق الحالي لسداد ديون الدول الأشد فقرا حتى نهاية العام الحالى، لتؤجل تعهدات إغاثة إضافية في ظل تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم.

وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن جميع الدول الأعضاء بدأت في تنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون التي من المقرر أن تستمر حاليا حتى ديسمبر فقط، وتتوقع مجموعة العشرين أن يوفر هذا التعليق 14 مليار دولار لاستغلالها في مواجهة الفيروس.

وحتى الآن، طلبت 42 دولة المساعدة بموجب الخطة، مما أدى إلى تعليق سداد ديون بقيمة 3ر5 مليارات دولار. وتأتي خطوة النظر في تمديد تعليق الديون بعد نداءات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجمعيات الخيرية مثل أوكسفام.

من جهته دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى إلى تمديد تعليق سداد ديون الدول الأشد فقرا إلى نهاية عام 2021 والعمل على توسيع مجال تعليق سداد الديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

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وقال مالباس في تصريحات تم إعدادها لاجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية «الوضع في البلدان النامية بات حرجا بصورة متزايدة... الوقت محدود... نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن تعليق الديون وخفضها، وبشأن آليات تسوية الديون وشفافيتها».

في ذات السياق تعهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس بتقديم 3 مليارات يورو إضافية (3.4 مليارات دولار) إلى دول العالم الأشد فقرا من خلال «صندوق ائتمانى للحد من الفقر»، التابع لصندوق النقد الدولي، حسبما قالت وكالة بلومبيرج.

وقالت وزارة المالية الألمانية في بيان إن التمويل الإضافي، الذي تم الإعلان عنه في اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين فى بروكسل، تم إعداده لمساعدة الدول في الحصول على قروض طويلة الأجل والتغلب على اختناقات السيولة، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.