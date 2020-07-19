الخليفي: أرقام يونيو إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي أن التطورات والأرقام للاقتصاد السعودي خلال يونيو الماضي إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي، رجح تراجع اقتصاد المملكة في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام. وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة 1% في الربع الأول بحسب بيانات مؤسسة النقد متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد افتراضيا «لا نتوقع أن يكون أداء الربع الثاني (من العام الحالي) أفضل من الربع الأول الذي انكمش فيه النمو بنسبة 1%، إلا أن التوقعات للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي تظل أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخليفي أن التطورات والأرقام للاقتصاد السعودي خلال يونيو الماضي إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر المقبل، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا ولو هناك حاجة مستقبلا سيتم التدخل. ونوه محافظ ساما إلى «أن عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف مارس الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال». وذكر الخليفي أن الحزمة الأولى من الدعم البالغة قيمتها 50 مليار ريال تجاوزت 70 مليار ريال.