شكرا لقرائتكم خبر 6 خطوات لتمويل مشاريع الامتياز التجاري.. والدعم يصل لـ4 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدر مسؤول في بنك التنمية الاجتماعية حجم سوق الامتياز التجاري بالمملكة بأكثر من مليار دولار، لافتا إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري بالمملكة يصل إلى 12% سنويا، منوها لوجود أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالمملكة، مبينا أن 37% من أنشطة الامتياز التجاري متعلقة بالغذاء.

وأشار المختص بإدارة تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبد الملك الصقيه خلال ندوة « الامتياز التجاري .. بوابتك للاستثمار « نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي zoom، إلى 6 خطوات لطلب تمويل الامتياز التجاري لدى البنك .

وأفاد بأن بنك التنمية الاجتماعية يدعم برنامج الامتياز التجاري بمبلغ يصل إلى 4 ملايين ريال سنويا، بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 24 شهرا، ومتابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، مشيرا إلى أن البنك يقدم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وتدريبا على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وتنظيم ورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وذلك للارتقاء بالأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بواسطة مستشارين متخصصين.

و أوضح أن الامتياز التجاري يتمثل في قيام شخص «مانح امتياز» بمنح الحق لشخص يسمى «صاحب الامتياز» في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، وتعتمد مكونات الامتياز التجاري على «مانح الامتياز وصاحب الامتياز ومسندات الإفصاح ودليل التشغيل ورسوم الامتياز ومنطقة الامتياز وأنواع الامتياز التجاري وعقد الامتياز».

وأشار إلى أن المقارنة بين المشروع التقليدي والامتياز التجاري تتمثل في كون الامتياز التجاري (علامة تجارية مشهورة ومطلوبة في السوق تستفيد من نظام الشركة الأم التي تتحمل بشكل كامل مهمة التسويق وتكون المخاطرة أقل، بينما المشروع التقليدي يمثل بناء علامة تجارية جديدة واستخدام نظام جديد قابل للنجاح أو الفشل وتدريبا شخصيا وتكون المخاطرة عالية، إلا أن نجاح العلامة التجارية الخاصة يحقق فوائد أكبر للمستثمر .

اختيار العلامة التجارية

التواصل مع الشركة

الحصول على الموافقة

مراجعة بنك التنمية الاجتماعية لتقديم الطلب

دراسة البنك للطلب

تواصل البنك مع العميل

4 فوائد للاستثمار بمنهجية الامتياز التجاري:

Advertisements

تشغيلية وإدارية: وتتضمن التشغيل بهيكل تنظيمي أصغر وتوفر برامج مراقبة الجودة واستمراريتها وارتفاع مستوى جودة المنتجات والخدمات وفرصة كبيرة للتحسن المستمر في الأداء

تسويقية: وتتضمن انتشارا تجاريا سريعا ومنتجات وخدمات محل ثقة الجمهور وخططا تسويقية مجربة ومعتمدة

استراتيجية: التركيز على المتغيرات السوقية والمحلية وحجم منافسة أقل نسبيا وفرص أكبر للنجاح والانضمام لشبكة ممنوحي الامتياز

مالية: استثمار أكثر كفاءة بسبب تفادي التجربة والخطأ، بالإضافة إلى مصروفات تشغيلية وتسويقية مدروسة بعناية وفرص أكبر لزيادة الأرباح والعائد على الاستثمار.

أبرز سلبيات الامتياز التجاري