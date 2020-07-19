بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى

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ودعت التجارة في بيان لها، أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية.
وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص الكترونيا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الالكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمنشورة مسبقا بقائمة المواسم لسنة 2020.
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