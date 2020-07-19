شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة أمس بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى الذي ينتهي 13 ذي الحجة 1441 (2 أغسطس 2020)، ليتمكن أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية الكترونيا، كما توفر الخدمة على التجار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الالكتروني.

ودعت التجارة في بيان لها، أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية.

وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص الكترونيا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الالكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمنشورة مسبقا بقائمة المواسم لسنة 2020.