تعاون بين المدينة الاقتصادية والصندوق الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي

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وتضمنت الاتفاقية التي وقعت بين كل من مدير عام الصندوق منير السهلي، وأمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند هلال، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، العمل على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجات الصندوق في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشاركة نتائج دراسات وتحاليل ومتابعة المشاريع المشتركة بين الأطراف، من أجل الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح السهلي أن الاتفاقية تهدف لتشجيع المستثمرين في المجالات الزراعية والصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصندوق تأسس سعيا في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وسياساتها وبرامجها في المملكة، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة لدعم نمو وتطوير الصناعة المحلية وتحسين مستوى الأداء الزراعي والأمن الغذائي.
وأكد هلال أن الاتفاقية تتواءم مع استراتيجية التحول الوطني في تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع مهمة الهيئة الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تتميز بأهميتها الاستراتيجية على المستوى الوطني، والتي تحرص الهيئة على تحقيقها من خلال تقديم التراخيص والخدمات الحكومية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بسلاسة تامة وفق مفهوم النافذة الواحدة، لافتا إلى أن الهيئة ستكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فضلا عن الإسهام بشكل عام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار لنجاوي إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
وبحسب بنود الاتفاقية، سيزود الصندوق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالقطاعات الممولة من قبل الصندوق بشكل دوري ومتى ما تم تحديثها، ليتم العمل عليها قبل التقدم على المنتج المشترك، وستتم الموافقة من قبل المدينة الاقتصادية على المنتج المطلوب اعتبارا من تاريخ الإشعار باكتمال طلب الحصول على المنتج المقدم من قبل الصندوق، من خلال المنصات الالكترونية أو القنوات الأخرى المتاحة.
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