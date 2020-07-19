المديونيات لا تعوق التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينة أن هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم في تنظيم مصروفاتهم.

وأوضحت السعودية للكهرباء، في بيان أمس، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرا ماضية، مما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء.

وذكرت المشتركين بأنه يمكنهم الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بلا أي رسوم، وبأن الخدمة الكهربائية لن تقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدة بأن هذه الخدمة تجدد تلقائيا ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت بدون أي شرط.

يذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية، ولا تشترط ملكية المبنى من قبل المشترك، ولكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحددة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية

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هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرا ماضية

لا تشترط ملكية المبنى من قبل المشترك

يجب سداد فواتير الاستهلاك الشهري بانتظام

تأخر السداد لشهرين متتاليين يخرج المشترك من نظام الفاتورة الثابتة

تقديم طلب الاشتراك من خلال:

موقع الشركة https://www.se.com.sa

تطبيق الكهرباء ALKAHRABAالاتصال

بالرقم الموحد 920001100

مباشرة عبر الرابط: https://myservices.se.com.sa/sap/bc/ui5_ui5/sap/ZUMC_FXBILL_SMS/index.html