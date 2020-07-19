عقد بـ 550 مليون يورو لإيرباص من وزارة الدفاع البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع قسم الدفاع والفضاء في إيرباص عقداً تفوق قيمته 500 مليون جنيه استرليني (550 مليون يورو) مع وزارة الدفاع البريطانية لتسليم القمر الاصطناعي العسكري «سكاي نت 6-أي» في العام 2025 كما أعلنت المجموعة الأحد.

وجاء في بيان لإيرباص «وقع قسم الدفاع والفضاء في إيرباص عقداً مع وزارة الدفاع البريطانية لتوسيع وتحسين اسطول سكاي نت» من أجل «تطوير وإنتاج وتجميع ودمج وحماية من القرصنة المعلوماتية واختبار وإطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصالات سكاي نت 6-أي مقرر في 2025».

ويغطي العقد أيضا برامج تطوير تكنولوجية وأنظمة جديدة آمنة للقياس عن بعد ومتابعة وتحكم وإطلاق واختبارات في المدار وتحديث نظام سكاي نت الحالي الموجود في الخدمة منذ 2003 بحسب المجموعة.

وإيرباص التي تأسست في العام 2000 بعد دمج شركات ايروسباسيال-ماترا الفرنسية وداسا الألمانية وكاسا الإسبانية، سجلت في 2019 رقم أعمال بقيمة 70,5 مليار يورو.

ويتركز ثلاثة أرباع نشاطاتها (77% من رقم الأعمال) على فرعها للطيران التجاري (54,8 مليار) يليه فرع الدفاع والفضاء (15% مبلغ 10,9 مليار) وإيرباص هليكوبترز (8% مبلغ 6 مليارات).

وفي شباط/فبراير أطلق فرع الدفاع والفضاء في المجموعة خطة لإعادة الهيكلة تنص على إلغاء 2665 وظيفة منها 926 في ألمانيا و722 في إسبانيا و464 في فرنسا و346 في بريطانيا، بسبب ركود في فرع الفضاء وتأجيل عقود دفاعية. (أ.ف.ب)