عودة موظفي «حرة مطار الشارقة» لمكاتبهم بنسبة 100%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

باشرت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عودة موظفيها إلى العمل، اليوم الأحد، تطبيقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعودة الهيئات والدوائر الحكومية للعمل بنسبة 100%، بعد أن أنهت كافة إجراءاتها الاحترازية لتعزيز السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد في بيئة العمل، بعد الانتهاء من الفحص المبكر للموظفين، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالتباعد الجسدي وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وتحديد عددهم.

كما حرصت الهيئة على إعداد التعاميم الخاصة بالإجراءات المتخذة داخلياً والمعتمدة من الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن توفير المستلزمات الوقائية والمعقمات والمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموظفين، وتركيب بوابات التعقيم عند كافة مداخل الهيئة، والتي تعمل بصورة آلية لتعقيم الموظفين والمراجعين، ووضع كاميرات حرارية لقياس درجة حرارتهم، وحواجز بين الموظفين والمتعاملين على جميع المكاتب، بما يضمن السلامة للجميع واستمرار العمل وفق أعلى المعايير.

يعزز الثقة بجهود الدولة

وأشاد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بإعلان حكومة الشارقة العودة إلى مقار العمل بنسبة 100%، مؤكداً أن هذا القرار ينسجم مع النهج المرن الذي اتبعته الحكومة في تعاملها بكفاءة عالية مع جائحة «كوفيد ـ 19» للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، كما يعزز الثقة بجهود الدولة في التعامل مع الأزمات وإدارتها، بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

وأكد المزروعي أن الهيئة حرصت منذ بداية الجائحة على التخطيط والإعداد لكافة القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية للموظفين بكافة النسب التشغيلية، مع مواءمة استمرارية الخدمات وتوافقها، سواء أكانت من خلال الهيئة أو من خلال العمل عن بعد، بما يضمن استمرارية الأعمال وتوفير الخدمات النوعية للمستثمرين والتي تعزز تنافسيتهم وتضمن استمرارية أعمالهم، من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات الصحية المتبعة.

ونفذت الهيئة من خلال الفرق المختصة جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، منها تعقيم المقر الرئيسي والمرافق التابعة له، فضلاً عن تجهيز غرف خاصة للعزل في حالات الاشتباه، كما حرصت على الالتزام التام بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاصة باستثناء فئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة من العودة إلى مقر العمل مع استمرار العمل عن بُعد.