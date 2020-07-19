«اقتصادية الشارقة» تحصل على «آيزو» إدارة السلامة والصحة المهنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة، بحصولها على شهادة معتمدة من شركة «إنترتك» الدولية لتطبيقها المعايير الدولية في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO45001:2018). ويأتي الحصول على هذه الشهادة في الوقت الذي يتم فيه التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يؤكد حرص وتميز الدائرة في تبني أعلى المعايير والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة موظفيها في مواقع العمل ما يعكس جاهزية الدائرة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الظروف والتحديات التي تتعرض لها وتقديم خدماتها الحيوية لجميع الشركاء والمتعاملين الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة وبناء على معطيات زيارة المتابعة الخاصة بهذه الشهادة، أظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها، الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.



الجاهزية الفورية

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وقال سلطان عبد الله بن هدة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تؤكد الأوضاع الراهنة والتحديات التي نواجهها عالمياً على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في عملياتنا التشغيلية، لضمان الجاهزية الفورية للاستجابة من أجل الحفاظ على انسياب تدفق الحركة الاقتصادية، وتعد شهادة تطبيق المعايير القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية اعترافاً دولياً بأننا نسير في الاتجاه الصحيح لضمان سلامة وصحة كافة موظفينا ومتعاملينا وشركائنا.

وأوضح رئيس الدائرة، أن حصولها على الشهادة يؤكد نجاحها في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأضاف، أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يمثل إضافة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات، وهذا يحتم على الدائرة بذل كافة الجهود الممكنة للمضي قدماً من أجل مواصلة التميز، وتوجه بالشكر إلى كافة العاملين بالدائرة على إخلاصهم في المهام الموكلة لهم، وحرصهم على تقديم خدمات لا مثيل لها لكافة المتعاملين، من خلال تبني أحدث معايير الإدارة العالمية.

كفاءة الدائرة

,أكدت نورا الزرعوني نائب مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، على أن حصول الدائرة على هذه الشهادة، يؤكد على كفاءة الدائرة في إدارة عمليات التشغيل وتطبيق المعايير الدولية في الظروف الطارئة والمستجدة، كما يبرز تميزها بشكل خاص في تبني إجراءات الوقاية وضمان صحة وسلامة الموظفين في مواقع العمل.

كما أكدت المهندسة إلهام الشحي رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية ورئيس لجنة الطوارئ في دائرة التنمية الاقتصادية، أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «45001 Occupational health and safety management system ISO 45001: 2018» هو النسخة المحدثة والتي تحل محل نظام السلامة والصحة المهنية «أوساس OHSAS 18001»، وأن هذا الإنجاز جاء بعد وضع خطة تطبيق شاملة تضمنت مراحل عدة والتي توجت بحصولها على شهادة المواصفة بجدارة، وأن حصول الدائرة على شهادة الجودة الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية، يعتبر اعترافاً دولياً بأن الدائرة تسير في الاتجاه الصحيح لضمان سلامة وصحة كافة موظفيها ومتعامليها.