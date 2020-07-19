503 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 503 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة، يوم الأحد، تسجيل 165 مبايعة بقيمة 264.58 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 84.9 مليون درهم و149 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 179.68 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 228.99 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 201.73 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 27.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 121 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 10.31 مليون درهم كان أهمها في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم وأخري في منطقة الثنية الخامسة بقيمة مليوني درهم.