شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو غرفة الشارقة في المكاتب بنسبة 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” باشر موظفو غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمالهم من مكاتبهم، التزاماً بقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بالعودة إلى المكاتب بنسبة 100%، حيث اتخذت الغرفة سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن من خلالها صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، وشملت الإجراءات المطبقة قياس درجة حرارة الموظفين عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبطاقات الدخول لتسجيل دخول الموظفين عوضاً عن البصمة، وإعادة ترتيب بيئة العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي، ووضع عوازل زجاجية بين مكاتب الموظفين لتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء الغرفة، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم والالتزام باستخدامها طوال الوقت، وتعقيم المكاتب قبل وبعد انصراف الموظفين.

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