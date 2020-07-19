91 % نمو شركات التجارة الإلكترونية في «راكز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مجموعة من الباقات الجديدة الخاصة بالأنشطة المتعلقة برخصة التجارة الإلكترونية مؤخراً، تماشياً مع الرواج الكبير الذي يشهده قطاع تجارة المنتجات والخدمات عبر الإنترنت حول العالم، ولدعم سلسلة القيمة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ابتداء من تجارة المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وصولاً إلى مزودي التخزين واستيفاء خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية.

وسجلت «راكز» في النصف الأول من العام الحالي زيادة 150% في مجال الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وزيادة أخرى بنسبة 91% في تسجيل شركات جديدة متخصصة في التجارة الإلكترونية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشاد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» بالدور الفعال الذي تلعبه الهيئة كمركز رائد لجذب شركات التجارة الإلكترونية، بفضل الحلول التي تقدمها لدعم ازدهار أعمال التجارة الإلكترونية في مختلف المستويات التي تشمل منصات التداول الرقمية وإدارة المستودعات والمخزون واستيفاء الطلبات وخدمات التوصيل، وتطوير التقنيات والمكاتب الخلفية وغيرها.

وقال جلاد، إن دور «راكز» لا ينحصر في تسجيل الشركات وتهيئة المناخ المناسب لها لممارسة أعمالها فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد بدعم الشركات طوال رحلتها مع «راكز»، بتوفير بنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات والاتصالات، وإتاحة عدد من التسهيلات الأخرى لمساندة عملياتها بخلق فرص التعاون بين الموردين ومزودي الخدمات في مجتمع أعمال «راكز» الذي يحتضن أكثر من 15000 شركة.

وأشاد بجدوى باقات تأسيس أعمال التجارة الإلكترونية التنافسية من «راكز»؛ نظراً للمزايا الخاصة التي تتمتع بها وتتضمن حوافز تشمل جميع أنواع رخص الأعمال المتعلقة بأنشطة التجارة الإلكترونية، ومعززات الدعم القابلة للتخصيص لمساندة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. (وام)