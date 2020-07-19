مؤسسة الحبوب تحصل على قرض بـ 400 مليون ريال لإكثار وتحسين الحبوب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء حصلت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب على قرض يتجاوز 400 مليون ريال دون فوائد ربوية بغرض إكثار وتحسين الحبوب بمختلف أنواعها وذلك في اجتماع مشترك لوزارتي المالية والزراعة والري. وزارتا المالية والزراعة أوضحتا أن القرض باكورة لمجموعة أنشطة متنوعة متعلقة بالإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال وزير المالية د. رشيد أبو لحوم نسعى لرفع مستويات الإنتاج الزراعي من خلال إكثار وتحسين البذور وتعميم الإرشاد الزراعي Advertisements من جانبه أكد وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور أن الوزارة تضع الاكتفاء الذاتي هدفا استراتيجيا ضمن برامج عمل متنوعة وأضاف: وزارة الزراعة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الحصار والعدوان وتدعيم عوامل الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي لافتا الى أن أربع من المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة تتعاون لرفع مستوى الإنتاج من القمح والعمل على توسيع أنشطة إكثار البذور المحسنة خطوة على طريق الاهتمام بمحصول القمح.

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