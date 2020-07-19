شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى مصر للإعلام والاتصال فى نسخته الأولى..نوفمبر المقبل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى نوفمبر المقبل ملتقى مصر للإعلام والاتصال في نسخته الأولى بالقاهرة، وذلك في ظل التطورات المتلاحقة في عالم صناعة الإعلام والاتصال، حيث يركز الملتقى على الجديد فى مجالي الإعلام والاتصال، وتحديات التطوير.

ويشهد الاعلام المصرى تطورا كبيرا فى التوجه نحو صحافة الديجتال والتطوير المستمر للمواقع الألكترونية لمواكبة التطورات العالمية فى ظل التراجع الكبير فى الصحافة المطبوعة ،ولا سيما فى ظل أزمة جائحة كورونا التى أثرت على المطبوعات عالميا ، حتى أن بعض الدول أوقفت مطبوعاتها وأكتفت بالمواقع الالكترونية للتواصل مع قرائها

كما يشهد الاعلام تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة الشرسة من وسائل التواصل الاجتماعى والتى نالت انصيب الأكبر من الحصص الإعلانية أيضا ، مما يستدعى إيجاد آليات واضحة لتعامل معها سواء بفرض الضرائب كما تفعل بعض الدول أو بمنافستها بنفس الأساليب.