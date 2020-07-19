شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 19-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لحليج الأقطان، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم. إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لحليج الأقطان، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، القناة للتوكيلات الملاحية، دلتا للإنشاء والتعمير، رواد السياحة-رواد، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه. البورصة تخسر 6 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 315.8 مليون ورقة مالية بقيمة 733.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.03%، والعرب على 5.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 12028 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1409 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 695 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.897 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.60%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.

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- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 7.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 10.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.48%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر4) بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.06%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 8.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.97%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.88%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.61%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.32%.