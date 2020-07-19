شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق النقد لـ"لميس الحديدى": مؤشرات التعافى مازالت جزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعمل حاليا بالتعاون مع البنك الأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاق يرضى كافة الدول الأعضاء فيما يتعلق بمادرة للخروج من الأزمة المترتبة على أزمة كورونا.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن هناك مؤشرات في التعافي ولكن هذا التعافي هو جزئي فقط، داعية الى الاستثمار في الشعوب والتعليم.

Advertisements

وتوقعت كريستالينا جورجيفا انكماش اقتصاد 95% من دول العالم بنهاية العام الجاري، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين طالبا بتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا، مضيفة أن البنوك المركزية ضخت سيولة ضخمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، للحيلولة دون مواجهة مخاطر الإفلاس وتسريح العمالة بشكل كبير وهو ما لم يحدث حتى الآن.