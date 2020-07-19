شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: طرح 206 مصنع جديد بالأقصر بإيجار 20 جنيها للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم بتفقد وحدات المجمع الصناعى الجديد بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك تمهيداً لتشغيلة عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدة صناعية للمستثمرين بالمحافظة.

وبدأت الجولة بزيارة المبنى الإدارى وتفقد الوحدات المجهزة لعمل المشروعات ، حيث أشاد غازى بسرعة انتهاء كافة العمليات الانشائية والترفيق بالمجمع بمعايير عالمية تمهيدا لطرحها على صغار المستثمرين .

أعلن المهندس مجدى غازى أن المجمع الصناعي ياتي في اطار المبادرة الرئاسية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لابناء الصعيد من خلال اتاحة وحدات انشائية كاملة المرافق للشباب وجاهزة بكافة التراخيص، مضيفا أن التوجيهات الرئاسية واضحة نحو التيسير والدعم الكامل للصناعة وتشغيل الشباب من خلال اتاحة فرص حقيقية لاقامة مشروعاتهم الصناعية في ظل مناخ جاذب للاستثمار لبدء فورا في الانتاج

واوضح رئيس الهيئة ان تكلفة أنشاء المجمع بلغت 716 مليون جنية ، فضلا عن 100 مليون جنية مرافق , ويقام المجمع على مساحة 206 فدان .يتيح اكثر من 4 الآف فرصة عمل لشباب الأقصر.

وأوضح أن المجمع يشمل أنشطة هندسية وكيماوية وغذائية وصناعة مواد بناء وتعدين ، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 432 متر و384 متر ، وهناك مساحات للوحدات مخصصة للشحن والتفريغ ، ويبلغ سعر القيمة الأيجارية للمتر الواحد 20 جنية شهرياً بالأضافة إلى 7 جنيهات ونصف للصيانة والنظافة وأعمال الترميم يتم تحصيلها شهرياً , وتصل المدة الايجارية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 مرات كما يمكن للشاب أن يستأجر حتى 8 وحدات

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وقال غازي أن المجمع الجديد يعد بمثابة محور تنموي حيوي للمحافظة بجانب الانشطة السياحية التي تتميز بها الاقصر بوصفها من اكبر المناطق الاثرية , مشددا على انه تم مراعاة كافة الاشتراطات البيئية في الانشطة المختارة والحفاظ على البيئة داخل المجمع الصناعي نظرا لطبيعة المحافظة كمقصد سياحي عالمي.

وأشار إلى أن وحدات المجمع سيتم طرحها على رواد الاعمال قريبا على خريطة الأستثمار الصناعى والتقدم للوحدات عبر موقع الهيئة الأليكترونى ، أو التوجة لفرع هيئة التتنمية الصناعية المتواجد داخل المحافظة بعد ان يتم الاعلان عن طرحه للمستثمرين.

وتابع، أنه يمكن للمستثمر من الآن التقدم بطلبات مبدئية على وحدات المجمع قبل الطرح الفعلى من خلال فرع الهيئة بالمحافظة لمراجعة الدراسات الخاصة به مع مهندسي الهيئة والتعرف على الاوراق المطلوبة قبل حجز الوحدات والرد على اية استفسارات تخص النشاط المطلوب وذلك للتيسير على الشباب.

من جانبه اكد مصطفى الهم محافظ الأقصر أن مجمع المشروعات الصناعية أقيم فى المحافظة بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى أهتماماً خاص بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ، مؤكداً على أن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء ومياه وصرف لداخل الوحدة لخدمة المستثمر على أكمل وجه، , كما يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى أدارى ، وتم أنشاؤة على يد شركات مدنية تحت أشراف أدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .