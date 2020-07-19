شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عمرو محفوظ الرئيس الجديد لهيئة تكنولوجيا المعلومات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو محفوظ بمنصب القائم بأعمال هيئة تنمية صناعة تكتولوجيا المعلومات لمدة عام خلفا للمهندسة هالة الجوهري التي انتهت مدتها القانونية اليوم، كما قرر توليه منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارا من غدا الاثنين.

وينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للرئيس الجديد للهيئة:

يمتلك المهندس عمرو محفوظ خبرة واسعة تمتد لمدة 33 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير نمط الأعمال عن طريق تطبيق التكنولوجيا المصاحبة لبلوغ الاهداف المنشودة عبر محاور متعددة منها التحول الرقمي، والاستشارات الإدارية، وتطوير الموارد البشرية وبناء القيادات. كذلك له خبرة فى تطوير الأعمال والنمو في الأسواق الناشئة.

Advertisements

والمهندس عمرو محفوظ متخصص في ريادة اعمال الاستشارات والخدمات حيث قام بتطوير وبناء هذا القطاع في العديد من البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد فريقا من الشركاء والمديرين التنفيذيين في المنطقة لتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع تحويلية مع إدارة جميع الجوانب التشغيلية للأعمال التجارية لتنمية وجود شركة IBM.

وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس عمرو محفوظ قيادة قطاع الخدمات الاستشارية بشركة IBMفرع مصر حيث قاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في قطاعات الحكومة والاتصالات والبنوك. وكان قد عمل سابقاً كمدير تنفيذي لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IBM الشرق الاوسط في دبي؛ ثم مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات الاستشارية لشركة IBM في المملكة العربية السعودية.

وهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.