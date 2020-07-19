شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين لاجارد: الاتحاد الأوروبى يحتاج لاتفاق مالى طموح أكثر من اتفاق سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأحد، إن من الأفضل لزعماء الاتحاد الأوروبى الاتفاق على حزمة مساعدات مالية طموحة للتكتل عن التوصل إلى اتفاق سريع بأى ثمن، وقالت لاجارد لرويترز "الأمثل أن يكون اتفاق الزعماء طموحا فيما يتعلق بالحجم ومكونات الحزمة، متمشيا مع ما اقترحته المفوضية".

وأضافت "فى رأيي، من الأفضل الاتفاق على حزمة طموحة تتفق مع ذلك حتى لو استغرق الأمر المزيد من الوقت. آمل أن يتوصل الزعماء لشيء طموح أكثر منه سريع".

Advertisements

وما زال الاتفاق فى قمة زعماء الاتحاد الأوروبى على حزمة مساعدات، تهدف إلى إخراج أوروبا من أسوأ ركود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، بعيد المنال مع استمرار الخلافات على التفاصيل بين الزعماء لليوم الثالث على التوالى مما يهدد بتأجيل الحزمة أو تقليصها بدرجة كبيرة.