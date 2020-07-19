لـ«الفاتورة والكارت».. رفع رسم التنمية على مستخدمي المحمول الجديدة 19 ضعفًا.. ماذا يعني زيادة ضريبة الدمغة؟

ارتفعت رسوم ضريبة الدمغة لمستخدمي المحمول بالنسبة لعملاء الكارت والفاتورة بداية من الشهر الجاري، بموجب تعديلات أقرت على قانون تنمية الموارد المالية.

وبحسب شركات المحمول فإن الزيادة جاءت بمقدار 16 قرشًا لتصبح 67 قرشًا شهريًا بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا.

وارتفعت ضريبة الدمغة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات سنويًا بدلًا من 6.10 جنيه كانت تحصل سابقًا.

وضريبة الدمغة، يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، (قانون ضريبة الدمغة)، وتنص المادة 99 من القانون بأن يتحمل المشترك عبء الضريبة.

وبدأ خصم ضريبة الدمغة بصورة شهرية على عملاء الفاتورة منذ 1 فبراير 2012، وعملاء الكارت المدفوع مقدما منذ مارس 2012.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي بموجبها ارتفعت ضريبة الدمغة لمستخدمي الهاتف المحمول.

ماذا يعني زيادة ضريبة الدمغة لمستخدمي المحمول؟

يعني أن ضريبة الدمغة التي كانت تخصم شهريًا من عملاء الكارت ارتفعت لتصبح67 قرشًا بدلًا من 51 قرشًا وذلك بداية من الشهر الجاري، وهي الرسالة التي تلقاها عدد من مستخدمي المحمول خلال الأيام الماضية.

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أما بالنسبة لعملاء الفاتورة والذين يسددون ضريبة الدمغة مرة واحدة في السنة، ارتفعت قيمة الضريبة لتصبح 8 جنيهات مقابل 6.10 جنيه.

ويتحمل الزيادة المشترك وفقاً لنص القانون ويتم تحصيلها وتوريدها للدولة من خلال الشركة.

وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، أما في حالة عدم وجود رصيد في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلى الشهر التالي. حسبما نشر موقع "مصراوي".



كما ارتفع رسم التنمية على عقود خطوط المحمول المباعة حديثا من 10 قروش إلى جنيهين، وبدأت شركات المحمول في التحصيل فعليًا.

وأكدت مصادر بشركات المحمول المعاملة في السوق المصرية، لـ"الوطن"، رفع القيمة من 10 قروش إلى جنيهين، ويجرى حاليا البدء في التحصيل وفقا لتعديلات القانون الجديدة الصادرة في 21 يونيو الماضي، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية آنذاك بفرض جنيهين على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، بلغ نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و93.87 مليون في ديسمبر 2018.

كانت شركات المحمول بدأت منذ الجمعة الماضية، تحصيل رسم تنمية موارد الدولة من جميع عملاء المحمول في مصر، والذي ارتفع بقيمة 16 قرشا شهريا و2 جنيه سنويا.