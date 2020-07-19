أنباء عن تعيين عمرو محفوظ قائما بأعمال "إيتيدا" خلفا لـ هالة الجوهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع المستوى لـ " الخليج 365 "، عن تعيين عمرو محفوظ المسؤول السابق بشركة IBM بمنصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وذلك خلفا للمهندسة هالة الجوهري ، التي انتهت مدتها القانونية. كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين المهندسة هالة الجوهرى، رئيساً تنفيذياً للهيئة لمدة عام وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019. ويرجح صدور القرار الرسمي اليوم حيث انتهت المدة القانونية للرئيس الحالي للهيئة. Advertisements وهيئة تنمية صناعة تكتولوجيا المعلومات تتبع وزارة الاتصالات وتعمل على تعزيز تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستوى العالمي. وتعمل الهيئة على تنفيذ العديد من المهام و التي تتعلق بتدريب الشباب ونشر الإبداع في الجامعات و عم التصنيع المحلي َ أطلقت العديد من للملا رأت الهامة منها رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 الف شاب في ثلاث سنوات و أفريقيا للإبداع الإلكترونيات و الخاصة بتدريب 10 الاف شاب مصري وإفريقي ومؤخرا أطلقت مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 الف شاب مصري وتأهيلهم للعمل الحر.

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