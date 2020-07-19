شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الاقتصاد ببساطة يكشف مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو من ماكينات ATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" ويذاع على صفحة الجريدة على "فيس بوك" فى حلقته اليوم الأحد، مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2020 قبل عيد الأضحى المتوقع أن يكون موعده 30 يوليو المقبل، وتقوم وزارة المالية ومعها منظومة البنوك وعددهم 38 بنكا بتقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة وعددهم 6.5 مليون موظف موزعين فى 34 وزارة وهيئات حكومية، حيث إن المعتاد شهريا أن يتم الصرف فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، إلا أن الشهر الحالى ستكون خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو.

ويتم توزيع المرتبات على مدار 3 أيام بداية من 20 يوليو لـ34 وزارة وجهة حكومية، ويوم 21 لـ 21 وزارة وجهه حكومية، كما يتم صرف الرواتب لـ9 وزارات وجهات حكومية يوم 22 يوليو، وسيتم وضع الرواتب فى حسابات ATM.

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ونصح يعقوب بضرورة عدم التزاحم على الماكينات لصرف الرواتب لمنع انتقال أى عدوى، خاصة وأن هناك 13500 ماكينة فى كل أنحاء الجمهورية ، ولابد من السحب من أقرب مكان للسكن أو العمل فى حالة احتياجك لـ"الكاش"، كما نصح أيضًا بضرورة عدم وضع كارت الفيزا إلى جانب الرقم السرى، وفى حالة ضياع الكارت لابد من الاتصال بالبنك فورا والمطالبة بوقف الكارت وإصدار كارت آخر.

كما طالب المواطنين بضرورة ترك مسافات بين العملاء على ماكينة ATM، بالاضافة إلى استخدام المطهرات ولبس الكمامات لكى يكون المواطنين فى أمان ، ووضع إجراءات التعقيم قبل وبعد استخدام ATM ، ووجه باستخدام الكارت بديل عن الكاش فى الدفع مقابل الخدمات فى حالة شراء الاحتياجات التى لا تحتاج إلى الكاش ، كما أنه من الممكن استخدام التحويلات البنكية أو شبكة الإنترنت أو المحفظة الذكية لأيا من شركات الاتصالات فى حالة عمل تحويلات مالية بديلا عن الذهاب للبنوك والتزاحم.