شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 19-7-2020 ، العديد من التصريحات الهامة واللقاءات الوزارية المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .

وزير البترول: نستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال العام المالى الحالي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة النزهة بالقاهرة على أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط.

وأوضح الملا أنه من المخطط تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين علي التحويل مشيرا إلي التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزى السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.

لموظفى الدولة.. تعرف على خطوات مد الإعارات والإجازات قبل نهايتها في ديسمبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن التيسيرات والشروط الجديدة التي تم إقرارها من قبل الجهاز بشأن إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك على من تنتهي مدة إعاراتهم أو إجازاتهم في نهاية شهر ديسمبر القادم.

كما أعلن الجهاز عن توفير وسيلة إلكترونية يتمكن من خلالها الموظف من تقديم طلب من اجل مد الإعارة أو الإجازة، هذا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة بدون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة بدون أجر في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، وأجاز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

التجارة توضح حقيقة فرض رسوم إغراق نهائية على الورادات التركية من السجاد الميكانيكى

نفى المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة صحة الخبر الذى تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الورادات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.

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وأكد البيان الصادر عن المركز الإعلامى عدم صدور قرار فى هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجارى قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة فى قطاع المعالجات التجارية فى إتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.

وزيرة التخطيط: هناك ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القانون الحالي 70 لسنة 1973 تمت صياغته في وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال إتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومي والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السعيد أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.

وزير الإسكان: مهلة شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة بشأن استكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نصت الموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعى)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير.