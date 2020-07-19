شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية "القابضة للتأمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 250 مليون جنيه لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة في أرباح القابضة للتأمين عن عام 2019 / 2020

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة ومندوب وزارة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وناقشت الجمعية العامة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2020 / 2021 ، حيث تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية مع التوصية بتحديثها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، توجه المجموعة نحو استكمال استراتيجية النمو والتطوير والتي بدأت تؤتي ثمارها كما ظهر من نتائج أعمال العام المالي 2018- 2019 التي أظهرت طفرات في كل نواحي النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، مشيرا إلى مواصلة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي والنهوض بقدرات وإمكانات العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.

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أشاد الوزير، بالنتائج المحققة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية، متوجها بالشكر لمجلس الإدارة والعاملين على الجهود المبذولة لتطوير الأداء،كما اعتمدت الجمعية العامة سداد مبلغ 250 مليون جنيه لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام المالي المنتهى في 30/6/2020.

ومن ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من خالد عبد الصادق ، العضو المتفرغ للشؤون الفنية، بالشركة القابضة للتأمين، حيث توجه الوزير إليه بالشكر متمنيا له التوفيق، موضحا أنه جاري تعيين عضو متفرغ للشؤون الفنية بالشركة القابضة لاستكمال النصاب القانوني للمجلس.