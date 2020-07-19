شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تعين عضوا جديدا بمجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تعيين حاتم محمد على بسيونى عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ بدلا من أحمد عبد المنعم عبد الرحمن محمد، وذلك استكمالا لدورة 19 يناير 2023.

جاء ذلك القرار في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 يوليو 2020.

فى نفس السياق، أعلنت الوزيرة تعيين ناجى وليم إبراهيم عضو مجلس إدارة بغرفة البحيرة التجارية، بديلا عن المتوفى على سعد على عمار.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية، وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة، وذلك بهدف الوصول إلى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم اقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق، مشيرةً إلى أن حدوث توافق على البرنامج الجديد سيسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية مع فتح اسواق تصديرية جديدة

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وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة"، أدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة‎.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.

وشددت جامع على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مناطق ااقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .