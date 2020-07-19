شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: خطة للانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد فى 30 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور الدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وأهم مشروعات الوزارة لتحقيق التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتي ذلك في مستهل سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة لمتابعة ملف التحول الرقمي.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والذي نتج عنه مؤخرا صدور قانون حماية البيانات الشخصية.

وقد شهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين الوزير و النواب أعضاء اللجنة؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أهم ملامح استراتيجية بناء مصر الرقمية فيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى في منتصف 2019 من خلال تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد تم خلاله إتاحة عدد يتراوح بين 20 إلى 30 خدمة حكومية رقمية لتصل إلى 155 خدمة حكومية رقمية تم إطلاقها بالمحافظة؛ مؤكدا أنه من المقرر تعميم هذه الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها النيابة العامة ووزارات "العدل، والداخلية، والتموين، والهيئة العامة للاستثمار"، حيث سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصر الرقمية من خلال 4 حزم من الخدمات بعدد 70 خدمة حكومية رقمية سيتم إتاحتها للمواطنين.

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وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم تنفيذ خطة لربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، حيث تم ربط نحو 5000 مبنى حكومي خلال 6 أشهر من مستهدف عدد 35 ألف مبنى حكومي سيتم استكمالهم خلال 30 شهرا؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة للانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد حتى 30 يونيو 2021؛ مع العمل بالتوازي على زيادة عدد مكاتب البريد، ودراسة تطبيق تجربة الاستعانة بالمكاتب المتحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، كما سيتم تنفيذ خطة لنشر أكثر من 150 آلة صراف آلى جديدة خلال العام الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء، إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة في تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، وأنه يتم العمل لاستكمال العمل بالمشروع في باقي المحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة؛ مستعرضا مجالات التعاون بين الوزارتين خلال أزمة جائحة كورونا.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي على أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد، ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين؛ مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنسيق مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت زيادة خطوط الخط الساخن للرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلبة المدارس، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتيسير العملية التعليمية عن بعد.