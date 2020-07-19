شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 21 بـ 191.14 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 19-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.44 ريال سعودى، كما بلع "عيار 22 " نحو 200.24 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24بنحو 218.44 ريال بما يعادل 58.24$ سعر الذهب عيار 24بنحو 218.44 ريال بما يعادل 58.24$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 200.24 ريال بما يعادل 53.39$







سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.83 ريال بما يعادل 43.68$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.83 ريال بما يعادل 43.68$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 191.14 ريال بما يعادل 50.96$







سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 109.22 ريال بما يعادل 29.12$ Advertisements



سعر أوقية الذهببنحو 6,794 ريال بما يعادل 1,811$ سعر أوقية الذهببنحو 6,794 ريال بما يعادل 1,811$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.42 ريال بما يعادل 33.97$





سعر جنيه الذهب بنحو 1,529 ريال بما يعادل 407.70$





سعر كيلو الذهببنحو 218,441 ريال بما يعادل 58,241$

تراجعت أسعار الذهب العالمية، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.