شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية طفيفة بأسواق النفط خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة أول أمس الجمعة، حيث انخفضت أنشطة عقود خام برنت تسليم شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 0.2%، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أغسطس المقبل مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.1%.

وسجلت أسعار النفط 43.14 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أول أمس الجمعة، بتراجع بلغ 23 سنتاً، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 40.59 دولار بتراجع 16 سنتا، حيث جاء على خلفية تذبذب الثقة لدى المستثمرين، فيما يتعلق بتعافي الطلب على النفط، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا، ما قد يؤدي إلى تجدد إجراءات العزل لعدد من الدول حول العالم، وبالتالي انخفاض معدلات استهلاك الوقود.

وتراجعت أسعار النفط 1% أول أمس الخميس بعد أن اتفقت أوبك بلس على تقليص تخفيضات غير مسبوقة على المعروض فضلا عن استمرار تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.

وذكر الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قال أمس الجمعة إنه لا يتوقع تغيرا لأسعار النفط العالمية بعد تخفيف لقيود مجموعة أوبك+ على إنتاج النفط. لافتا إن أسعار النفط فى نطاق بين40 و43 دولارا للبرميل شبه متوازنة.

كانت صحيفة "نيوروك تايمز" أفادت في تقرير لها بأن الصين وإيران على وشك إتمام صفقة ضخمة محتملة لتبادل "النفط مقابل البنية الأساسية"، تقوم بموجبها بكين بضخ مليارات من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية الإيرانية مقابل حصول الصين على إمدادات النفط الخام الإيراني لمدة 25 عاماً.

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت يوم الجمعة الماضية ، إنه وقع اتفاقا مبدئيا مع مسؤولين هنديين بشأن خطط لتخزين الهند النفط الخام فى احتياطي الطوارئ النفطي الأمريكى وفقا لرويترز.

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وقال برويليت للصحفيين خلال مؤتمر عن بعد بمشاركة وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن المسؤولين سيناقشون التفاصيل بشأن إمكانية تخزين النفط في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي ، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة، سجلت انخفاضا حادا الأسبوع الماضي، وهو ما يعود لأسباب منها تراجع واردات الخام بشكل ملحوظ.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى العاشر من يوليو إلى 531.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع تقديرات محللين فى استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.1 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط على خلفية تلك الأنباء، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى 48 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 40.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، فى حين زادت عقود برنت 61 سنتا، أو 1.4 %، إلى 43.51 دولار للبرميل.

وفى الأسابيع الأخيرة، عادت واردات الولايات المتحدة النفطية من المكسيك إلى مستويات أقرب للمعتادة عند 490 ألف برميل يوميا وذلك بعد زيادة مفاجئة إلى أعلى مستوى فى ثمانى سنوات فى الفترة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضى مقارنة مع توقعات لنزول قدره 643 ألف برميل.

فى غضون ذلك، تراجع الطلب على البنزين بشكل طفيف، إذ أعاد مزيد من الولايات الأمريكية فرض إجراءات إغلاق فى الوقت الذى قفزت فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا من جديد.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 453 ألف برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل. لكن البيانات أظهرت أن مخزونات نواتج التقطير فى ساحل الخليج ارتفعت الأسبوع الماضى إلى 58.6مليون برميل، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.