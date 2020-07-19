شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7423.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.67% رابحاً 136.32نقطة ليغلق عند مستوى 8316.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 273.9 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.99%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.93%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 59 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.13%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 1.26%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.18%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 319.4 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني، عن انضمامه لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية، كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك تماشياً مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030.

وتم تأسيس "مقاصة" بهدف دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة، كما يساهم نجاح البنك السعودي البريطاني في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية بلعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.

وفي سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العمران للصناعة والتجارة في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

فيما أعلنت شركة أرامكو السعودية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 25 يوليو.