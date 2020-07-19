وزير البترول: نستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال العام المالى الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة النزهة بالقاهرة على أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط. وأوضح الملا أنه من المخطط تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين علي التحويل مشيرا إلي التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزى السيارات وسدادها بأقساط ميسرة. وزير البترول خلال تفقده مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى Advertisements وزير البترول خلال تفقده مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

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