شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 568.882 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 12028 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1409 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة.
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